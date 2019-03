Ieri Perez Hilton ha dedicato un articolo all’ospitata di Thomas Markle a Live Non è la d’Urso. Il famosissimo blogger americano ha bacchettato l’uomo, dichiarando che secondo lui il fratello di Meghan è solo in cerca di 15 minuti di fama.

Ma Perez Hilton non è l’unico ad aver commentato la puntata di Live Non è la d’Urso con Thomas come ospite. Dal Daily Mail all’Express, le più importanti testate giornalistiche britanniche hanno riservato spazio all’ospite di Barbara d’Urso.

Gah, Meghan Markle’s estranged half-brother wants to meet the royal baby. Can this family just please stop? https://t.co/PubZNF5dwm

— Perez Hilton (@PerezHilton) 19 marzo 2019