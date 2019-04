Qualche giorno fa al Grande Fratello, Alberico Lemme ha raccontato come ha educato al dolore della morte i suoi figli ed il racconto ha toccato molti animi all’interno della casa, portando alle lacrime Valentina Vignali che si è detta schifata da tutto questo.

“Quando è nata mia figlia tutti mi dicevano ‘vedrai che emozione proverai’ – ha dichiarato Lemme – lei è nata, io ho assistito al parto e non ho provato nessuna emozione. Quando ha fatto sei mesi l’ho guardata ed ho pensato ‘se morisse mi dispiacerebbe?’ ed ho risposto di ‘no’. Mi sono posto la stessa domanda ad un anno e la risposta è rimasta la stessa. Idem il secondo figlio. Così li ho cresciuti dicendo loro che se fossero morti non mi sarebbe fregato niente”.

Contro queste parole si sono scagliate Valentina Vignali e Francesco De André:

“Mi fai schifo, ti rendi conto di cosa stai dicendo in televisione? Ci guardano milioni di uomini. Mi sta salendo il vomito, il disgusto ti giuro. Chi ti permette di dire queste cose in televisione?”.

E ancora:

Il caso è stato accennato da Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso, dissociandosi da quelle parole ed annunciando che Lemme riceverà un richiamo ufficiale per quanto dichiarato.

Al contrario il primogenito di Lemme ha difeso il padre raccontando la sua versione.

“Avevo 13 anni ed ero al ristorante con lui, ad un certo punto mentre pranzavamo mio papà disse a me e mia sorella ‘se voi morite non mi interessa’, dopodiché dissi ‘se muori tu a me non interessa’. Questa frase è stata molto educativa perché ha educato me e mia sorella ad essere responsabile della nostra vita. Ci ha reso liberi delle nostre scelte”.