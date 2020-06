La soap opera continua e nonostante le voci che vorrebbero un suo ridimensionamento a Mediaset non cessano di circolare, Barbara d’Urso ha smentito tutto fra le pagine de Il Corriere della Sera confermando che a settembre – a discapito dei rumor – tornerà con tutti i suoi programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live Non è la d’Urso e pure il Grande Fratello.

Barbara d’Urso ha poi commentato la polemica sulla preghiera recitata in diretta tv con Matteo Salvini:

“Io non ho niente da rimproverarmi. Mi sono comportata come il mio cuore mi dettava. Sono una persona che agisce d’impulso, mi commuovo, rido a crepapelle: che piaccia o no, sono questa. E siccome sono credente, se qualcuno mi chiede: diciamo l’Eterno riposo, d’istinto lo faccio. Sarebbe stato lo stesso se me lo avesse chiesto chiunque altro. Poi c’è chi usa queste cose per il suo interesse, ma io rispetto a questo volo altissimo. Non ho fatto male a nessuno, non stavo né bestemmiando, né dicendo parolacce, né mancando di rispetto a qualcuno e né augurando del male, cosa che fanno in tanti. Ho fatto una cosa in cui credevo. Per quanto mi riguarda, puoi pregare a casa, mentre guidi, mentre cammini, ovunque. Poi quel momento è stato strumentalizzato, come spesso succede con me. Vedo molte cose in tv che se facessi io diventerebbero un caso. Ma vado avanti con il sorriso: se sei in buona fede non puoi restare toccato”.