La Dottoressa Giò tornerà con la quarta stagione il prossimo anno?

Difficile dirlo. Il direttore Scheri, in occasione del debutto della fiction, non aveva escluso la possibilità di un ritorno nel 2020 e lo stesso finale di questa terza stagione è rimasto in qualche modo aperto, ma al momento né Mediaset né la d’Urso hanno confermato niente…Almeno fino ad oggi.

Durante i saluti di Pomeriggio Cinque, infatti, la d’Urso ha avuto ospite Marco Bonini ed i due hanno ricreato il celebre bacio dell’ultima puntata de La Dottoressa Giò lasciandosi andare ad uno scambio di battute che hanno in qualche modo confermato (?) la quarta stagione.

“Mi ha baciato di nuovo veramente, ma allora sei scemo!” / “Eh ma quando mi ricapita? Se non ci fanno fare un’altra serie..” / “Ce la fanno fare, ce la fanno fare!”.

Ce la fanno fare?



Ma quindi torna davvero?



Il direttore di Canale Cinque, Giancarlo Scheri, aveva così commentato la fiction: