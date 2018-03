Immagine di repertorio (Fotogramma)

La voce circolava da tempo, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale. Barbara D’Urso condurrà il Grande Fratello 15 in onda da fine aprile su Canale 5. A darne la conferma è lei stessa su Instagram. “Io gli indizi ve li avevo dati, ma davvero non avevate capito – dice in un video sul suo account -. Ma perché da settembre indossavo i vecchi abiti che indossavo quindici anni fa al Grande Fratello? Perché Mediaset mi sta corteggiando da settembre per avermi come conduttrice del prossimo Grande Fratello: ho detto no, no, no, e alla fine mi hanno convinto. Questi abiti hanno vinto e quindi siete pronti per sentire di nuovo ragazziiii???”. Per la D’Urso è, infatti, un ritorno dopo aver condotto tre edizioni tra il 2003 e il 2004. La direzione di Canale 5 si è detta in una nota “molto soddisfatta di una doppia affermazione: aver ottenuto il sì di Barbara d’Urso e contemporaneamente essere riuscita a confermare gli altri impegni della conduttrice”. “Per tutta la durata del reality, Barbara manterrà infatti il timone dei suoi programmi: ‘Pomeriggio 5’ e ‘Domenica Live'” concludono.