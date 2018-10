Il Grande Fratello Vip dal prossimo lunedì raddoppia e andranno in onda, fino a metà dicembre, ben due puntate a settimana (un po’ come già succede in altri paesi, come Gran Bretagna e Spagna).

Se in Gran Bretagna le puntate del Big Brother sono divise in due serate (nella prima fanno le nomination, nella seconda l’eliminazione), in Spagna il Gran Hermano Vip si divide nella puntata dedicata alle nomination ed alle eliminazioni e la puntata dedicata al talk ed ai giochi.

Come già annunciato, dalla prossima settimana il GF Vip raddoppia e se la puntata principale resterà il lunedì sera con Ilary Blasi, uno speciale andrà in onda anche il giovedì (in piena concorrenza con Pechino Express, X Factor e la fiction L’Allieva).

Barbara d’Urso al timone del GF Vip di giovedì?

A fronte di questa notizia, Barbara d’Urso sono due giorni che su Instagram fa un countdown (che scadrà proprio giovedì) supportato da sue GIF animate in cui fa la faccia stupita o il gesto del segreto.

Che stia forse alludendo ad una possibile conduzione del Grande Fratello Vip? Quando mi avete chiesto cosa pensassi della d’Urso al timone dell’edizione celebrity mi sono subito mostrato entusiasta, quindi per me – qualora fosse vero – sarebbe una bellissima notizia.