Dopo Viola Valentino, Malgioglio, Belen e Alba Parietti, anche Barbara d’Urso ha commentato l’intervento di Fabrizio Corona a L’Isola dei Famosi.

La nostra Santa da Cologno ha condannato il modo in cui l’ex re dei paparazzi ha comunicato il presunto tradimento a Riccardo Fogli. Barbara ha però specificato che quando uno sceglie di partecipare ad un reality (viene pagato e concorre per un montepremi) deve mettere in conto che potrebbero uscire gossip, scandali e rumor sul suo conto.

“Non voglio entrare nella dinamica del modo con cui è stato detto tutto a Riccardo. Non vorrei sindacare. Io non l’avrei fatto in quel modo, assolutamente no.

Come sapete non ho un buon rapporto con la persona che ha fatto quel videomessaggio. Anzi, non abbiamo proprio rapporti.

Però c’è da dire che quando uno partecipa ad un reality deve mettere in conto che la sua vita viene scandagliata. Ricordate ad esempio il ragazzo che anni fa ha scritto insulti nei miei confronti. – ha dichiarato Barbara d’Urso – Io sono amica di Riccardo e ieri il cuore mi si stritolava. Lui però sapeva che tutto poteva accadere. Anche se lui andava protetto.

Ribadisco il concetto: io come spettatrice, come Carmelita, non sono d’accordo con quel messaggio. Non sono d’accordo sul modo. Però ripeto che quando uno si mette in gioco deve tenere conto che tutto può succedere. Del resto sono in gioco per vincere dei soldi.

Sono l’ultima persona che può difendere colui che ha fatto quel messaggio e lo sapete bene. Però devo dire che se avesse fatto vedere anche le presunte prove sarebbe stato peggio.

Io comunque ho parlato con gli autori de L’Isola, ero preoccupata per Riccardo. Mi hanno tranquillizzata dicendomi che lui sta bene ed era tranquillo la notte.

Lo dico ai prossimi concorrenti del GF e dell’Isola: sappiate che se vi mettete in gioco, questo può succedere. Potrebbe venire fuori una persona del vostro passato a tirare fuori storie e prove.”