Ieri sera a L’Isola dei Famosi hanno affrontato il caso delle offese di John Vitale rivolte a Barbara d’Urso.

Oggi la Santa di Cologno Monzese ha affrontato il caso.

“Per giorni ho evitato di parlarne. Ho evitato di parlare di questa situazione diciamo, spiacevole. I siti si sono occupati di quello che è accaduto. Tutto questo è accaduto in settimana, ma io non ho toccato l’argomento.. Ieri sera ne hanno parlato all’Isola. Ringrazio Alessia per le sue parole, perché mi ha difeso. E io come lei penso che John Vitale dovesse essere espulso. Non perché ha offeso me, ma perché queste sono offese contro una donna. Domenica ne parleremo in maniera più dettagliata. Per oggi accantono questo capitolo ‘offese a Barbara d’Urso’”.

Federica Panicucci e Alessia Maruzzi condannano le offese di John Vitale.

“Allora John, fammi parlare. Non solo sono state fatte delle offese ad una collega, ad una professionista, che è Barbara d’Urso, ma ad una donna. Tu hai scritto delle cose pesantissime contro una donna. La cosa che mi fa arrabbiare moltissimo, è che questi leoni da tastiera scrivono delle cose schifose sui vip e poi quando li incontrano fanno grandi ovazioni. La trovo una cosa deplorevole. Quello che hai fatto è gravissimo. Questo è cyberbullismo.

Non dire che è stata una ca**ata. Tu hai scritto cose pesantissime. – ha continuato Alessia Marcuzzi – Non era una critica, ma tu hai scritto cose pesanti e non le faccio rivedere perché mi vergogno di quello che hai scritto. Ma come hai potuto scrivere una roba del genere?

Non dire ‘se è stata scritta’. Tu l’hai scritta! Sono cose davvero troppo volgari. Ma che insegnamento diamo? Dici che non è bullismo?

Io devo dire una cosa. Sarò dura, ma devo dirlo. Le scuse non mi bastano. Se fosse per me saresti eliminato dalla trasmissione. Questo per me non si supera con un semplice ‘scusa’.”

“Questo John si è reso protagonista di insulti indicibili e sessisti nei confronti di Barbara d’Urso. – ha detto Federica – Poi in studio da lei a Pomeriggio 5 ha fatto il fan adorante.

Avete visto? John Vitale ad un certo punto dice ‘non ricordo il motivo per il quale ho scritto quelle cose’. Come se ci fosse un motivo valido per offendere così qualcuno. Io non voglio nemmeno mostrarvele queste offese. Mi rifiuto, erano cose violente. Era un attacco veramente violento.

John Vitale la definisce una ca**ata, ma è una cosa pesante. È davvero una cosa grave fare degli insulti nei confronti di una signora che è Barbara d’Urso, ma in generale di tutti. Ha ragione Alessia Marcuzzi. È difficile perdonare una cosa così. Sarebbe un buon esempio se venisse punito ed eliminato. Non sono d’accordo con chi dice che bisogna lasciar passare, è troppo facile, questi sono vigliacchi e lui ha fatto una cosa grave contro Barbara”.