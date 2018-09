Positività, sempre! Questo deve essere il motto di Barbara d’Urso che – dopo aver perso la prima sfida contro la Domenica In di Mara Venier – ha commentato gli ascolti positivamente su Instagram.

“Buongiorno!! – ha esordito Carmelita su Instagram – Grazie per l’affetto con cui avete seguito il ritorno di Domenica Live!! Partiamo all’8% e portiamo la curva di Canale5 al 19%!! In un weekend ancora estivo in cui molto del nostro giovane pubblico era ancora fuori! Vi amo!!! ❤❤❤❤ #partendodalbasso #lanostrascalata #contuttalanostraamatapubblicità #domenicalive #pop #politica #colcuore”.

Barbara d’Urso, la scalata di Domenica Live

Barbara d’Urso si dice quindi pronta alla scalata, con tutta la sua amata pubblicità, partendo dal basso.

Riuscirà nelle prossime settimane a riconquistare il pubblico domenicale? Sicuramente la messa in onda di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip, con relativi talk, aiuterà e non poco: anche Pomeriggio Cinque, partito in sordina, con il ritorno della regolare programmazione di Canale Cinque è tornato a vincere su La Vita In Diretta.