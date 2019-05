B!tches questo è un vero risvolto CHOC, Barbara d’Urso ha lanciato una bomba ieri sera al Grande Fratello. Preparatevi perché questa è una vera…



La Santa di Cologno Monzese ha parlato del caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone, ma anche di Eliana Michelazza e del suo marito fantasma, Simone Coppi. La conduttrice ha poi svelato di aver avuto anche lei fidanzato che non esiste, un uomo con lo stesso cognome del marito (fake) della Michelazzo. Una scoperta che Barbara avrebbe fatto durante l’intervista ad Eliana.

“Eliana Michelazzo ha confessato che Mark Caltagirone non esiste. Ha confessato che a furia di sentire le altre testimonianze, di Signorini e della Varone, si è resa conto di essere lei la prima vittima, di stare da 10 anni con un tale Simone Coppi, che però non esiste. Tutto questo è assurdo e incredibile. Mercoledì sera però sentire un’intervista con dei dettagli talmente incredibili, che vi si accapponerà la pelle. Io vi dico solo che ho scoperto anche io, di avere un fidanzato fantasma, che ha lo stesso cognome dell’ipotetico fidanzato di Signorini e della Varone e del marito della Michelazzo. Ripeto, anche io ho scoperto di avere il mio Mark Caltagirone, ma capirete tutto a Live Non è la d’Urso”.