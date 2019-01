A Domenica Live Eva Henger ha ammesso di essere stata denunciata da Francesco Monte per il canna gate e poi rivolgendosi a Barbara d’Urso ha detto: “Guarda io la prossima settimana torno qui con il mio avvocato e ci facciamo tutti una risata. Anzi, se è vero quello che ho sentito tu Barbara una risata non te la fai. Eheheheheh adesso rido io. Se ci sei di mezzo pure tu? Chissà, vedremo.”

Ieri a Pomeriggio 5 la nostra Santa di Cologno è tornata a parlare della querela ed ha dichiarato di non temere nulla.

“Come sapete la busta choc conteneva la querela di Monte a Eva Henger. Ieri lei mi ha detto anche una cosa, non inquietante, perché come ho detto non temiamo e non temo proprio niente. Ma pare che anche io sia coinvolta in qualche modo in questa storia.”