Anna con MadMan e Gemitaiz nel remix di Bando: in arrivo la prima grande collaborazione per la rapper spezzina.

Dopo aver conquistato le classifiche e aver infranto diversi record, Bando di Anna è pronta a rifarsi il look. È in arrivo una nuova versione della hit della rapper spezzina, un remix in collaborazione con due big della nostra scena hip hop: Gemitaiz e MadMan.

Un ennesimo grande traguardo per la rapper che, diventata famosa prima su TikTok, è riuscita a farsi un nome anche nel panorama nazionale a suon di rime.

Anna con Gemitaiz e MadMan: Bando (remix)

Le potenzialità enormi della super hit di Anna sono state subito intuite da Gemitaiz e MadMan, che hanno voluto fortemente lavorare a un remix per poter far esplodere definitivamente questo brano che ha già conquistato mezzo mondo.

Così è nata una collaborazione che avrebbe potuto essere solo un sogno fino a pochi mesi fa per la rapper spezzina. Ma oggi la realtà è differente e, con un numero 1 e oltre 19 milioni di stream nel curriculum, tutto è possibile anche per un’artista giovane come lei.



Bando di Anna conquista il mondo

D’altronde, con il suo sound minimal la super hit di Anna non solo si è imposta in Italia, ma è entrata nella Viral di Spotify in tanti altri paesi: Danimarca, Francia, Stati Uniti (dove ha raggiunto anche la seconda posizione), Svizzera, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Ungheria, Hong Kong e addirittura Taiwan.

Non solo. Nella Viral Global si è issata fino al 4 posto, confermandosi come una delle hit più ascoltate al mondo e raggiungendo ben presto anche le radio di mezza Europa. Un risultato straordinario, se consideriamo la barriera linguistica imposta dalla nostra lingua. Ed è solo l’inizio…

Ecco il lyric video di Bando:

