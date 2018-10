MENS sana in corpore sano. Come ottenerli? Innanzitutto, niente di meglio di sonno e attività fisica, un binomio vincente per crescere in salute. Ma soprattutto, attenzione a non esagerare con cartoni e social media, perché troppo tempo di fronte a uno schermo potrebbe compromettere il corretto sviluppo cognitivo dei bambini. A sostenerlo uno studio canadese appena pubblicato sulla pagine di Lancet Child & Adolescent Health. Una ricerca su oltre 4.500 bambini americani che rivela come la giusta quantità di esercizio giornaliero sia collegata a una migliore salute sul piano fisico. Mentre per lo sviluppo cognitivo le due variabili fondamentali sarebbero la durata del riposo notturno, e, in senso opposto, le troppe ore trascorse davanti a tv e computer.

Il punto di partenza della ricerca, spiegano i suoi autori, sono le raccomandazioni contenute nelle linee guida canadesi per il corretto sviluppo nell’infanzia: almeno 9-11 ore di sonno ogni notte, almeno un’ora di attività fisica e non più di due ore di fronte a uno schermo. Indicazioni che, a quanto emerge dallo studio, ben pochi bambini negli Usa sembrano però rispettare.

I ricercatori canadesi hanno infatti chiesto a 4.520 bambini americani di età compresa tra gli otto e gli 11 anni, e ai loro genitori, di rispondere a un questionario pensato per ricostruirne le abitudini quotidiane, e hanno poi eseguito dei test per verificare le abilità fisiche e cognitive dei piccoli, così da osservare in che modo fossero influenzate dalla loro routine. E stando ai risultati, un bambino su tre non rispetta nessuna delle tre raccomandazioni precedenti, il 41% arriva appena ad una, il 25% a due, e solamente il 5% aderisce a tutte e tre. Passando alle singole raccomandazioni, solamente metà dei bambini coinvolti nello studio raggiungevano il corretto numero di ore di sonno quotidiane, solo il 37% non superava le due ore di fronte allo schermo, e appena il 18% raggiungeva l’ora al giorno di attività fisica consigliata.

Guardando quindi a come questi comportamenti si riflettano sulla salute dei piccoli, è emerso che la corretta quantità di attività fisica giornaliera è la principale variabile collegata a un buono stato di salute in termini fisici. Mentre dormire il giusto e non superare le due ore al giorno di fronte a uno schermo sono legati a punteggi migliori nei test che valutano lo sviluppo cognitivo. Ma tra i due, la correlazione più forte riguarderebbe le ore trascorse di fronte a tv e dispositivi digitali. Un passatempo che, in media, sembra impegnare i bambini americani per 3,6 ore ogni giorno.

“Quel che emerge dal nostro studio è che trascorrere più di due ore al giorno di fronte a uno schermo a scopo ricreativo è associato a un peggiore sviluppo cognitivo”, racconta Jeremy Walsh, ricercatore del Cheo Research Institute di Ottawa e primo firmatario dello studio. “In attesa di approfondire questi risultati con ulteriori ricerche, parenti, educatori e legislatori dovrebbero sicuramente pensare a limitare il tempo che i bambini trascorrono di fronte a tv e computer, promuovendo al contempo il numero corretto di ore di sonno sia nel corso dell’infanzia che nell’adolescenza”.