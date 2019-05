Dopo il preside denunciato a Latina, per 15 ragazzi non vaccinati in classe, anche il responsabile dei servizi educativi di una scuola materna della provincia di Gorizia è stato segnalato alla Procura. Sono stati i Carabinieri del Nas di Udine, l’accusa è aver omesso di adempiere e far rispettare gli obblighi vaccinali necessari all’iscrizione e alla frequenza dei bambini. L’ipotesi è quella di omissione d’atti d’ufficio.

Il caso è emerso a seguito di un’ispezione dei militari del Nas nell’ambito dei controlli periodicamente svolti nelle scuole del territorio per le verifiche in relazione agli adempimenti degli obblighi vaccinali. I controlli dei Nas sono stati disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute anche alla luce dell’allarme dovuto all’incremento dei casi di morbillo registrato in diversi paesi esteri.