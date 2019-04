È giusto demonizzare la tecnologia?

ALTRO che abbuffate di videogiochi, tv e smartphone. Ad aumentare il rischio nei nostri figli, anche i più piccini, di soffrire di problemi comportamentali sarebbero sufficientio. A sostenerlo è una ricerca canadese dell’Università di Alberta, secondo cui una volta superata questa soglia di tempo trascorso davanti agli schermi dei dispositivi elettronici, i bambini in età prescolare avrebbero maggior probabilità di sviluppare disturbi del comportamento, come una peggiore condotta e maggior disattenzione. Lo studio è stato appena pubblicato su Plos One.

In passato, diversi studi avevano già evidenziato che trascorrere troppo tempo di fronte a smartphone e tablet può avere effetti deleteri per la salute dei più piccoli. Aumentando ad esempio il rischio che seguano un’alimentazione inadeguata, peggiorando la qualità del sonno, ed esponendoli, una volta adulti, a un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, obesità e problemi legati alla salute mentale. Non è il caso, però, di demonizzare l’utilizzo della tecnologia da parte dei più piccoli. È solo questione di trovare il giusto compromesso: nelle linee guida canadesi, ad esempio, si raccomanda che i bambini di cinque anni di età non superino le due ore davanti agli schermi, mentre per quelli di tre anni questo limite di tempo scende a meno di un’ora al giorno.

Più giochi e sport all’aria aperta

“Il mio consiglio è quello di evitare l’uso dei dispositivi elettronici fino ai 5 anni di età”, spiega Stefano Vicari, primario di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. “Il problema comunque è la sovraesposizione ai dispositivi elettronici che non permette il massimo sviluppo cognitivo del bambino. Bisogna invece dare il buon esempio, educare il bambino a un uso responsabile della tecnologia e alternare il tempo trascorso davanti agli schermi con attività sportive o giochi all’aria aperta, in cui il bambino entra in relazione con gli altri e viene educato al riconoscimento delle emozioni, all’empatia, stimolando, inoltre, con nuove esperienze la sua creatività”.

“Mai criminalizzare la tecnologia”

Tuttavia, prosegue l’esperto, non si può criminalizzare la tecnologia. “Se a nostro figlio piace un cartone animato è bene condividere con lui questo momento”, spiega Vicari. “Anche lo smartphone può essere utilizzato in modo intelligente, per esempio nel caso in cui con una videochiamata il bambino può vedere e parlare con i propri nonni. Bisognerebbe invece bandirlo durante i pasti, momenti nei quali andrebbe riposto nei cassetti e non utilizzato per calmare il proprio figlio con cartoni animati o videogiochi, sostituendo così un momento fondamentale per educarli alle relazioni”.

Il tempo davanti allo schermo

Nel nuovo studio, il team di ricercatori, guidati dalla pediatra Piush Mandhane, si è concentrato sui bambini in età prescolare (dai 3 ai 5 anni), per poter determinare l’esistenza di potenziali associazioni tra il tempo passato davanti agli schermi e lo sviluppo di problemi comportamentali. Per farlo si è servito dei dati provenienti dal database dell’Healthy Infant Longitudinal Development, un ampio studio canadese nel quale è stato chiesto ai genitori di riferire il tempo complessivo che il loro figlio passava davanti ai videogiochi e smartphone e di completare il Child Behaviour Checklist, un test utilizzato per identificare i problemi comportamentali nei bambini.



La soglia di due ore

Dalle analisi, i ricercatori hanno osservato che il tempo medio passato davanti agli schermi per un bambino di 5 anni è di 1,4 ore al giorno, mentre per quelli di tre anni di 1,5 ore al giorno in media. Osservando i dati, il team ha anche scoperto che il 13,7% dei bambini passava più di due ore davanti ai dispositivi elettronici. Questi, se confrontati con i bambini che usavano la tecnologia per un tempo inferiore ai 30 minuti al giorno, avevano una probabilità di cinque volte superiore di sviluppare disturbi del comportamento e dell’attenzione. Ma non solo: bambini che facevano un largo uso dei dispostivi elettronici avevano un rischio di circa 7 volte superiore di mostrare comportamenti coerenti con il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (Adhd), un disturbo del neurosviluppo caratterizzato, appunto, da problematiche nel mantenere l’attenzione e controllare il proprio comportamento (impulsività).

Limitare il tempo

Secondo gli autori, quindi, i risultati suggeriscono come l’età prescolare sia un periodo fondamentale per educare sia i bambini che i loro genitori a limitare il tempo dedicato alla tecnologia e incoraggiare, piuttosto, l’attività fisica e all’aria aperta. “In questo studio siamo riusciti a quantificare la soglia limite per i bambini in età prescolare e abbiamo scoperto che con più di 2 ore al giorno passate davanti agli schermi aumenta significativamente il rischio di sviluppare disturbi del comportamento”, concludono i ricercatori. “Abbiamo osservato invece che più tempo passavano a praticare attività, come uno sport, meno probabilità avevano di mostrare problematiche comportamentali”.