ALLA SOLA vista di un bel minestrone molti bambini storcono il naso. Ed è del tutto inutile, tra urli e pianti, che i genitori si impongano, trasformandosi in “poliziotti dell’alimentazione”: troppa severità a tavola sembra infatti peggiorare le cattive abitudini. A raccontarlo sulle pagine della rivista Pediatrics è uno studio dei ricercatori dell’Università del Michigan, secondo cui più i genitori provano a controllare le diete dei loro figli, più possono renderli schizzinosi nei confronti del cibo, facendoli diventare dei palati sempre più esigenti.

Meno controllo, meno esigenze

I ricercatori hanno monitorato 317 coppie madre-figlio per cinque anni. Durante il periodo dello studio, ai genitori è stato chiesto di compilare alcuni questionari sulle abitudini alimentari dei figli e su come le madri avessero provato a gestire il rifiuto di alcuni cibi quando i loro bambini avevano 4, 5, 6, 8 e 9 anni. Dalle analisi è emerso che quando i genitori imponevano poche restrizioni sui cibi poco salutari, e perciò meno pressione, il figlio assumeva un atteggiamento meno schizzinoso e si mostrava anche più disposto a provare nuovi alimenti. Viceversa, i bambini più esigenti a tavola sono risultati essere quelli sottoposti a una maggiore pressione nella dieta. “Abbiamo scoperto che i bambini più selettivi nel mangiare avevano madri che imponevano maggiori divieti su cibo e dolci non salutari”, spiega la pediatra Megan Pesch, autrice dello studio. “Queste madri provano a plasmare le preferenze dei figli verso diete più selettive e salutari. Ma ciò potrebbe non avere sempre l’effetto desiderato”.

Forzare non serve

I risultati, spiegano i ricercatori, suggeriscono quindi che forzare i bambini a mangiare cibi che non gradiscono non li porta a preferire una dieta sana e completa più avanti nella vita. Stando ai dati dello studio, infatti, l’atteggiamento schizzinoso nei confronti del cibo è risultato evidente già dall’età prescolare (dai 4 anni) e non ha mostrato riduzioni o cambiamenti nei successivi 5 anni di studio. Come suggeriscono i ricercatori, bisognerebbe quindi intervenire prima dei 4 anni non attraverso divieti, bensì con approcci meno restrittivi, coinvolgendoli magari nella preparazione di un piatto o nel fa scegliere le verdure al mercato. “L’atteggiamento schizzinoso è molto comune durante l’infanzia e i genitori spesso pensano che i figli alla fine cresceranno. Ma non è sempre così”, commenta Pesch, sottolineando che non bisogna forzare i bambini a finire un piatto, facendoli sedere a tavola finché non mangiano abbastanza o provando a corromperli. “È naturale dire: ‘Se mangi i tuoi fagiolini, potrai avere un dolce”, commenta l’autore. “Ma ciò può ritorcersi contro e creare un’associazione negativa ancora più grande con quell’alimento”.

Bambini dai palati esigenti

“Stiamo parlando di bambini che hanno difficoltà, soprattutto nei primi anni di vita, rispetto all’alimentazione”, spiega Giuseppe Morino, responsabile dell’Unità operativa di Educazione Alimentare dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. “Gli elementi che contraddistinguono questa difficoltà sono fondamentalmente due: da una parte c’è la selettività, ossia il rifiuto di certi elementi per il loro colore o consistenza. Dall’altra c’è quella che viene chiamata neofobia, ossia la paura di toccare e assaggiare il cibo”. E ciò, prosegue l’esperto, si può verificare in diversi momenti della crescita di un bambino: nel primo anno di vita, quando arriva la prima pappa, oppure nel secondo, che coincide con il passaggio dal cibo frullato a quello a pezzetti, e, infine, tra i tre e i cinque anni, quando il bambino comincia a rifiutare certi alimenti a cui era già abituato.

Che cosa fare?

Ma cosa bisogna fare nel caso in cui un bambino sia schizzinoso a tavola? “Per prima cosa bisogna sempre confrontarsi con il pediatra, per monitorare la curva di crescita. Poi, visto che queste difficoltà sono transitorie e molto frequenti, nel momento in cui si propone un nuovo alimento bisogna saper attendere e dare al bambino il tempo necessario per adattarsi”, spiega Morino. “Consiglio ai genitori di concentrarsi su un pasto della giornata, per esempio durante la cena quando la famiglia si riunisce, in un momento in cui non ci deve essere pressione ma convivialità”. Si può anche condividere con il bambino la scelta degli alimenti, portarlo a fare la spesa, cucinare insieme a lui un pasto e proporgli un piatto colorato, per esempio con carote arancioni, spinaci verdi e purè bianco.

Una rassicurazione per i genitori

Ma c’è una buona notizia. Sebbene i bambini più schizzinosi a tavola abbiano un indice di massa corporea inferiore rispetto ai loro coetanei, la maggior parte di loro si trova ancora nella fascia di peso normale e hanno, inoltre, meno probabilità di essere sovrappeso o obesi. “Crediamo ancora che i genitori debbano incoraggiare varie diete, ma il nostro studio suggerisce che possono adottare un approccio meno controllato”, spiega Pesch. “Abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per capire meglio in che modo le scelte alimentari controllate dei bambini influenzano l’aumento di peso e la loro crescita a lungo termine”.