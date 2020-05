TORINO – Tutti sanno fare la guerra ma solo i coraggiosi sanno fare la pace. Ecco perché il finale della querelle tra Chiellini e Balotelli, scritto a quattro mani dai due calciatori con le Iene nel ruolo di sceneggiatrici, è la miglior conclusione possibile dopo giorni di veleni e tensione. Nella puntata di “Le Iene Show”, in onda in prima serata su Italia1 come ogni martedì, Chiellini e Balotelli sanciranno la pace e la fine dell’incidente diplomatico nato dalle parole del difensore della Juventus indirizzate all’ex compagno di Nazionale – “una persona negativa, senza rispetto per il gruppo, roba da prenderlo a schiaffi” -, con la complicità delle due Iene Corti e Onnis.

Il primo passo della pace sancita tra i due è stata una maglietta di Balotelli autografata dallo stesso Mario, con dedica per Chiellini – “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene, abbraccio, grande! Mario” -, a cui è seguita la risposta del difensore, con una copia del libro autografata – “A Mario, sbagliando ho imparato tanto e continuo a farlo giorno dopo giorno. Ti auguro il meglio, e spero di vederti presto in campo!”.

Passaggi individuali resi collettivi dalla videochiamata tra i due organizzata anche questa dalle Iene, che ha permesso il confronto e il chiarimento necessario per far tornare il sereno dopo la tempesta. Non sono mancate le battute di Balotelli – “È la prima volta in vita mia che il casino l’hai fatto tu e non l’ho fatto io” – e le risposte di Chiellini – “Ci sono stati degli screzi, a me dispiace ma qualcosa dovevo dire. Ero indeciso se metterlo, però non raccontare “nulla” è brutto, mi sembrava da falso e ipocrita. Mi prendo annessi e connessi” -, oltre a ricordi e ricorsi sull’avventura in Confederations Cup, quella in cui Balotelli secondo Chiellini (e altri compagni di Nazionale, ndr) meritò di essere preso a schiaffi (“Si è fatto male, è andato via prima di darglieli” ha aggiunto Chiellini). Una conclusione positiva per una vicenda che ha monopolizzato il dibattito calcistico degli ultimi giorni, pace sancita proprio dalle parole di Balotelli: “Io ho risposto soprattutto perché, ti dico la verità, da Giorgio non me l’aspettavo, nel senso che, non sono una persona negativa, sono uno che scherza sempre. Ti ho risposto perché ti voglio bene, perché se non me ne fregasse niente non avrei mai risposto”. Una chiamata video conclusa con la dedica di Chiellini sul suo libro “Io, Giorgio”, regalo ad hoc per Balotelli: “Sì, però strappa le pagine dove parla di me” ha concluso Mario, mettendo con un sorriso la parola fine alle polemiche.







