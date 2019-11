“Come mi sento? Non è bello ciò che è successo, ma non ho accusato il Verona, non ho accusato la Curva del Verona. Ho accusato pochi scemi che lo hanno fatto e li ho sentiti. Ho accusato quei coglioni e basta. Di sicuro non erano due o tre perché li ho sentiti dal campo”. Dopo la squalifica per una giornata del settore Poltrone Est dello stadio Bentegodi, il bando fino al 2030 da parte del club gialloblù nei confronti del capo ultrà che aveva dichiarato che Balotelli “non sarà mai del tutto italiano” e l’apertura di un’inchiesta per discriminazione razziale da parte della procura di Verona, Mario Balotelli, intervistato dalla trasmissione televisiva Le Iene, è tornato sul”episodio di domenica, in cui è stato vittima di cori razzisti. “Dico la verità: lo stadio del Verona e i tifosi del Verona mi stanno anche simpatici con i loro sfottò. Ma se vuoi distrarre un giocatore, lo puoi fare in mille modi ma non così. Così non va bene. Così non ci siamo”.

E a proposito della mozione presentata da alcuni consiglieri comunali della Lega di Verona per impegnare la giunta del sindaco Sboarina a denunciare il calciatore del Brescia per diffamazione per aver “attaccato la città di Verona diffamandola ingiustamente”, Balotelli ribadisce di non aver fatto alcuna generalizzazione: “I pochi, perché ripeto sono sempre pochi gli scemi, ma ci sono, che lo hanno fatto sono delle teste di cazzo”. Dopo che il presidente della Figc Gabriele Gravina ha detto di augurarsi che SuperMario torni in azzurro per dare “un messaggio straordinario”, l’attaccante ha dichiarato: “Non dico che sono diverso dagli altri giocatori a cui hanno fatto gli stessi cori e gli stessi ululati, ma il problema è che io sono italiano, dovrei tornare in Nazionale”.