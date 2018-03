Mario Balotelli-Serie A: atto quarto. Sembra davvero concreta l’ipotesi del ritorno dell’ex attaccante di Inter e Milan, che a giugno sarà libero a costo zero, nel nostro campionato. Il messaggio di SuperMario, intervistato dalla Domenica Sportiva, è chiaro: “Del mio futuro si sta occupando il mio procuratore Raiola. Io so soltanto che sono maturato e sono pronto a rientrare in Italia. Al Milan? Penso che sia molto difficile, sarebbe la terza volta. Juve e Napoli, però, sono squadre che mi sono molto simpatiche”.

STOCCATA A VENTURA – Nell’estate di due anni fa Balotelli sembrava entrato in un vicolo cieco. Il feeling con il Liverpool mai sbocciato, in Italia porte chiuse praticamente ovunque e tanta fatica a trovare una squadra che gli desse fiducia (anche per il contratto molto oneroso). Poi invece, a sorpresa, la soluzione Nizza dove già dall’anno scorso Balotelli sembra rinato: venerdì sera contro il Lille è arrivata il gol numero 14 in Ligue 1. Nel futuro però ci sarà probabilmente la Serie A, ma anche il ritorno in Nazionale. Di Biagio sembra infatti orientato a dargli una nuova possibilità, quella che non gli ha dato Ventura. Mario si toglie un sassolino dalla scarpa: “Ventura l’anno scorso è venuto a Nizza prima della gara contro il Psg; abbiamo parlato a lungo ma ho capito subito che non mi avrebbe mai convocato. E io invece la convocazione la meritavo. Ora però lui in panchina non c’è più, e io sono pronto a tornare in azzurro”. La palla passa ora a Di Biagio.