La quarantena di Balotelli

– “Con Mancini ho un rapporto speciale. Sono contento se ritiene di non dovermi convocare in nazionale perché so che se mi dovesse convocare, non lo farebbe per farmi stare in panchina”. Mario Balotelli non abbandona il sogno di tornare in Nazionale da protagonista. Durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, il centravanti del Brescia torna a parlare di azzurro: “Deve convocare chi merita di più. Il giorno in cui sarò io a meritarlo, giocherò. Mi è andata bene che hanno rinviato gli Europei…”. Da un azzurro all’altro, Balotelli si sbilancia anche su un eventuale futuro al Napoli: “Io ci ho provato. Starei benissimo a Napoli. Farei diventare mia figlia Pia capo ultrà, lei tifa Napoli. Io le canto ‘Brescia, Brescia’, ma lei continua a tifare Napoli. E’ stata felicissima quando l’ho portata in campo al San Paolo, era ipnotizzata. E’ sempre una bella emozione entrare al San Paolo. Anche se secondo me lo stadio più bello è San Siro”.

L’attaccante racconta poi il periodo di stop forzato: “Sono a casa da un mese e mezzo, faccio molti addominali e flessioni. Non ho gli attrezzi, faccio cardio in garage o facendo le scale”. Cannavaro scherza con Balotelli – “Vai sempre a un filo di gas” – e SuperMario risponde: “Non mi viene di essere quel giocatore che rincorre e combatte – ammette l’attaccante del Brescia – Questo dà l’idea che non ho voglia in campo ma ci mancherebbe, solo che a me piace prendere palla, scartare l’uomo, fare gol”. Infine, un aneddoto sui tempi dell’Inter: “In allenamento, Ibrahimovic mi diceva sempre che ero scarso, ma è stato lui a dire a Mino Raiola di prendermi, che c’era uno più forte di lui. Poi veniva da me a dirmi di lasciare stare col calcio. Lui non faceva nulla in campo, anche se si allenava a 200 all’ora, poi diceva ‘cambio la partita’ e via, gol. L’ho sempre guardato come un Dio, era impressionante”.