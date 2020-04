“Dal 3 marzo al 28 marzo abbiamo tristemente riscontrato e segnalato all’Istituto Superiore di Sanità 98 decessi per Covid Solo nelle ultime 24 ore sono stati 11 i decessi, record in negativo da inizio emergenza. C’è il sole? Bene… Fossimo in noi medici, infermieri e oss staremmo a casa se potessimo. E non in prima linea, per voi, qui al San Martino”. E’ quanto scrive in un post condiviso su Facebook l’ospedale Policlinico San Martino di Genova, condividendo un fermo immagine di un video virale con il ‘Coffin dance’, il ballo della bara: un’immagine che ha creato numerose proteste sul web. “Il messaggio lo capisco, ma la foto viene da un filmato che sdrammatizza un evento per noi drammatico come un funerale”, scrivono lamentando il tono aggressivo e la mancanza di ironia. “Ditemi che è uno scherzo vi prego” e, ancora, “noi stiamo a casa, ma voi evitate queste immagini”. “Qualcuno ha capito il senso di quella foto?” si chiedono in molti, mentre il post si riempie di ora in ora di commenti tra cui anche quello di un’infermiera che non ha dubbi: “Io ci lavoro in ospedale e mi dissocio”.

Fonte