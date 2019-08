Balliamo sul mondo, il musical: le date, i biglietti e tutte le informazioni sullo spettacolo con le canzoni di Ligabue.

Ligabue realizza un altro successo. Le sue canzoni faranno parte della colonna sonora di un musical, Balliamo sul mondo, il cui debutto è previsto il 26 settembre a Milano.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova iniziativa che vede coinvolto Luciano non solo passivamente…

Balliamo sul mondo, il musical: date e informazioni

Questo nuovo spettacolo basato sulle musiche del rocker di Correggio farà il suo debutto a Milano, al Teatro Nazionale CheBanca, il 26 settembre 2019, con repliche fino al 27 ottobre.

Il titolo ovviamente riprende quello del primo singolo di Luciano, tratto dall’eponimo album del 1990. A dirigere lo spettacolo sarà Chiara Noschese.

La vicenda raccontata è quella di un gruppo di amici che frequentano il Bar Mario, un noto locale della provincia emiliana. L’ispirazione è naturalmente ad alcuni fatti presenti in molte canzoni classiche del rocker di Correggio.

Ligabue: un musical sulla sua musica

Ovviamente il Liga ha dato l’ok per l’utilizzo delle sue canzoni. Brani che tra l’altro saranno eseguiti durante gli spettacoli assolutamente dal vivo, come accaduto spesso in alcuni altri musical ispirati da musica rock, come ad esempio We Will Rock You, lo storico spettacolo di Ben Elton basato sulle canzoni dei Queen, che tra l’altro tornerà nei teatri italiani nei prossimi mesi.

Ma come Brian May e Roger Taylor in passato, Ligabue non si è solo limitato ad acconsentire alla messa in scena dello show, ma anche contribuito in parte ai dialoghi del copione, rendendo il tutto davvero imperdibile per ogni vero fan.

I biglietti per gli spettacoli sono già disponibili sul circuito TicketOne. In attesa di poter partecipare a questi straordinari eventi, ci riascoltiamo ancora una volta la canzone che dà il titolo allo show, Balliamo sul mondo: