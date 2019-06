Vincenzo Mingolla ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi durante la settima edizione (quella vinta da Marco Carta) e giusto ieri si è sposato con il proprio compagno Andrea.

Chi segue il talent di Maria De Filippi sicuramente ricorderà Vincenzo più per la vena polemica che per le sue coreografie. Eliminato ad un passo dal serale, Vincenzo si sfogò così tramite un comunicato stampa diffuso via GossipBlog:

“Sono stanco di sentir parlare di Talent Show e poi vedere in prima linea solo il corpo docente schierarsi e inveire contro gli stessi, ci son ben altri programmi atti e pronti ad ospitare litigi e tensioni, il programma da me vissuto in prima persona è un ottimo trampolino di lancio per tutti, per me personalmente è stata una fase di passaggio nella mia carriera e un tentativo ben riuscito di esplorazione di un territorio televisivo ancora non largamente calcato.

Ho fatto il primo ballerino in uno Show del Sabato sera in Rai ‘Famiglia Salemme Show’ ma è stata un’esperienza assolutamente differente, vivere in contatto con ragazzi agguerriti e che nella maggior parte dei casi non avevano mai calcato un palcoscenico, è stata dura. La professionalità all’interno conta, ma non abbastanza per decretare il vero merito ai giovani in gara. Serve quel di più che arrivi al pubblico, che non è né il cuore né la tecnica, frasi largamente utilizzate per descrivere un’arte ben più ampia, ma una personalità contraddittoria pronta a fare e disfare e soprattutto disposta a vivere quell’esperienza concentrandosi esclusivamente sul messaggio da far arrivare al pubblico spettatore.