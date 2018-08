E dopo il primo bacio social di Guglielmo Scilla e del suo compagno, anche Vito Conversano ha condiviso una foto molto simile. Il finalista di Amici di Maria ha presentato ai follower il suo fidanzato:

“OGGI IL PREGIUDIZIO E ORMAI PARTE DELLA NOSTRA SOCIETÀ !

MA L’AMORE NON HA SESSO NON HA FORMA ….TUTTI ABBIAMO UN CUORE ❣ LA FELICITÀ INDISCUSSA DI UN ESSERE UMANO NON DEVE MAI ESSERE GIUDICATA …MA RISPETTATA!!! SONO FELICE SIAMO COSÌ , IO AMO IL MONDO 🌍

E GRAZIE A DIO CHE VIVIAMO LA NOSTRA VITA PER COME SIAMO E NON CHIUSI IN UNA REPRESSIONE …. (IL MIO CUORE VIVE ) e per sempre sarà così …..! @daniele_mrzo ♥️ #love“