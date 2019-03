Ha vinto la seconda edizione di The Voice Of Italy, è stata notata da Madonna in persona che l’ha pubblicata sul proprio profilo di Instagram, ha recitato in un musical, si è esibita in Spagna ed anche negli Stati Uniti davanti a RuPaul ed ora è pronta a sbarcare alla corte di Milly Carlucci. Sì, sto parlando proprio di Suor Cristina.

La Suora più famosa d’Italia (Suor Germana scansate) sarà una delle prossime concorrenti di Ballando con le Stelle come confermato da lei stessa fra le pagine di Famiglia Cristiana.

“So che arriveranno le critiche alle quali mi sto preparando spiritualmente. Il Vangelo stesso ci mette in guardia: ‘Guai quando tutti diranno bene di voi’, mentre San Paolo ricorda che ci è stato dato uno spirito di fortezza, non di timidezza. Quindi è giusto rischiare. La fede non va ghettizzata, portiamola in prima serata. Se attraverso la mia partecipazione anche solo un’anima sarà toccata, allora ne sarà valsa la pena. Non so con chi ballerò però non credo di poter ballare in coppia con un uomo come suor Costanza in ‘Che Dio ci aiuti’. L’invito mi è arrivato direttamente da Milly circa un anno fa, ha chiesto il permesso alla madre superiora, suor Giovanna Fiorile, la quale dopo un periodo di discernimento e di preghiera ha detto sì. Attraverso la mia partecipazione, Milly desidera offrire al pubblico di Raiuno un messaggio di fede positivo, gioioso, fuori dagli schemi. Conosco solo Mariotto, mi ha raccontato che è devoto della Madonna del Carmine l’anno scorso, quando sono andata ospite come ballerina per una notte, abbiamo recitato insieme l’Ave Maria nel camerino”.

Suor Cristina che recita l’Ave Maria con Mariotto, la Madre Superiora che prega per decidere se mandarla a Ballando con le Stelle e lei che non crede di poter ballare con un uomo.

Cos’è tutto questo trash?