Suor Cristina sabato sera non sarà fisicamente presente alla quarta puntata di Ballando con le Stelle perché costretta a star chiusa in convento a pregare per l’imminente resurrezione del suo Dio.

La polemica – sollevata durante la puntata di ieri de La Vita in Diretta – è stata confermata da Tv Sorrisi & Canzoni che ha scritto che la suora più popolare della televisione abbandonerà la scena del sabato sera per pregare in convento, dove resterà fino a Pasquetta.

Ovviamente Milly Carlucci era già al corrente ed ha fatto registrare anticipatamente a Cri Cri la sua esibizione corale, che sarà giudicata ugualmente dai cinque giudici che la riempiranno di 10 come se piovesse.

Il punto è che io non vedo come possa far credere che questi suoi balli siano una missione evangelica. Questa o è un’esaltata o una furba. #suorcristina #BallandoConLeStelle — seri (@Merryweather_22) 13 aprile 2019

Sul tema #suorcristina sono d’accordo al 💯% con @zazzatweet #BallandoConLeStelle … non sta partecipando al programma, ne sta facendo un altro parallelo — ♥Tiziana♥ (@tittyxx) 13 aprile 2019