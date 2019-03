Dopo Nancy Brilly, anticipata dal sito di gossip Dagospia, spunta ora anche il nome di Nunzia de Girolamo, ex parlamentare, ex ministra ora opinionista di successo con Giletti a ‘Non è l’arena’, per l’edizione di quest’anno di ‘Ballando con le stelle’ condotto da Milly Carlucci. Secondo quanto apprende l’Adnkronos in ambienti Rai, potrebbe essere proprio la De Girolamo il misterioso ’asso nella manica’ della trasmissione del sabato sera (partenza 30 marzo) che peraltro vede confermati i giudici della scorsa stagione, ovvero Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Paolo Belli.

Fonte