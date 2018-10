Ballando con le Stelle, squadra che vince non si cambia eppure Selvaggia Lucarelli il prossimo anno potrebbe non tornare. Come rivelato da Milly Carlucci fra le pagine di DiPiù di Sandro Mayer:

“I contratti dei giudici della prossima edizione devono ancora essere firmati. Ma Selvaggia è nel mio cuore: ha dato pepe al programma”.

Una frase che ha fatto immediatamente accendere un campanello d’allarme: perché ha parlato al passato rivelando che è ‘nel suo cuore’? Che sia vero quindi il rumor che voleva la Lucarelli migrare ad Amici di Maria De Filippi?

Ballando con le Stelle, Giovanni Ciacci torna (ma non come vorrebbe)

Nel dubbio al suo posto non arriverà Giovanni Ciacci, che è stato rimbalzato dalla stessa Carlucci.

“Giovanni mi ha chiesto di fare il giudice, ma gli ho risposto ‘Prima di fare il giudice devi sudare ancora sulla pista da ballo!’ nella prossima edizione verrà rivelata una sorpresa, ma solo se lui sarà stato abbastanza bravo da meritarsela”.

Con queste parole sembrerebbe quindi confermata la presenza di Ciacci nel cast dei concorrenti, questa volta in gara con una donna.