Se a Ballando con le Stelle c’è in gara una coppia di uomini è merito di Milly Carlucci che ha concesso a Giovanni Ciacci di ballare con Raimondo Todaro; ma se a Ballando con le Stelle c’è chi si lamenta di questa coppia per la gioia dei vari omofobi a casa è altrettanto colpa di Milly Carlucci, che ha sempre annuito alle parole del giudice Ivan Zazzaroni, che la scorsa settimana si è rifiutato di votare i due ballerini proprio perché sono due uomini.

Insomma, che senso ha avuto permettere a Giovanni Ciacci di partecipare in coppia con Raimondo Todaro se già in partenza si avevano dei pregiudizi? Non era più semplice imporgli una ballerina donna onde evitare questa umiliazione pubblica?

Intervistata da Il Messaggero, Milly Carlucci ha infatti difeso Ivan Zazzaroni, giudice a Ballando con le Stelle da oltre dieci anni:

Non solo Ivan Zazzaroni non è omofobo, ma tecnicamente ha anche ragione. […] i giudizi non sono mai sulle persone in quanto esseri umani, ma su quello che stanno facendo, sulla loro performance. Zazzaroni non è omofobo, sul fuoco ci metto le mani e anche la testa. E dirgli una cosa del genere equivale davvero a insultarlo. Anni fa diede zero a Giorgio Albertazzi, e anche allora si parlò di oltraggio: un venerato maestro dello spettacolo che secondo lui non aveva messo in scena una performance congrua al livello di qualità del programma. Per Zazzaroni la performance di Ciacci e Todaro non era equiparabile alle altre. E dunque era invotabile.

Milly Carlucci ovviamente ha mentito sapendo di mentire, dato che Zazzaroni non ha dato 0 perché Ciacci ha ballato male o non ha ballato (come fece Albertazzi, che si limitava a recitare monologhi), ma proprio perché lo ha giudicato “invotabile” in quanto affiancato da un altro uomo. Al di là delle sue capacità danzerine: se al posto di Ciacci ci fosse stato Roberto Bolle, avrebbe comunque dato 0.

Se Ivan Zazzaroni avesse dato 0 per altre motivazioni questa polemica non sarebbe neanche nata e la Carlucci lo sa benissimo.

Personalmente non credo che Ivan sia omofobo, il cast di Ballando con le Stelle in questi anni è sempre stato molto LGBT friendly (giuria compresa, considerando Canino e Mariotto), ma ingiustamente chiuso e restio ad una realtà che esiste, è sempre esistita e non ha nulla di sbagliato: il same-sex.