Il cast di Ballando con le Stelle è stato svelato interamente da Milly Carlucci che dal prossimo 30 marzo tornerà in pompa magna contro il carrozzone di Maria De Filippi (che quest’anno ha schierato nientepopodimeno di Ricky Martin).

Al contrario di quanto anticipato tempo fa da Davide Maggio, nel cast ufficiale non ci saranno i Two Twins di Avanti Un Altro e neanche Nancy Brilli, bensì l’onorevole Nunzia Di Girolamo ed i modelli Kevin e Jonathan Sampaio.

E – al contrario di quanto uscito nei mesi scorsi – il cast avrà anche quest’anno 13 ballerini ed infatti è stata arruolata anche la giornalista di Rai Due, Marzia Roncacci.

Marzia Roncacci

Nunzia De Girolamo

Manuela Arcuri

Angelo Russo

Milena Vukotic

Ettore Bassi

Suor Cristina

Dani Osvaldo

Enrico Lo Verso

Kevin e Jonathan Sampaio

Lasse Matberg

Marco Leonardi

Antonio Razzi

“Come la capisco la Veraci, oops Graci. Questo è un ricordo doloroso. Una grossa delusione. Milly mi aveva chiamata. Io amo ballare, vorrei vivere sulle punte. Mi ha chiamato Milly…’vieni ti voglio fare un provino perché pensavamo a te per averti nel cast di Ballando con le stelle’. Io pazza di gioia, do il meglio di me, cerco di fare la migliore delle figure, racconto tutto il mio amore, la mia dedizione, la passione per la danza e Milly mi dice ‘che bello, tu sei proprio la nostra concorrente ideale’. Torno a casa volando e non si sono fatti più vivi.

Se sono stata rifiutata? Ignorata proprio, non mi hanno più chiamata! Che dispiacere. Perché? Mi hanno deluso. Illusa e delusa.”