Ieri Gianmarco Campironi ha smentito (con toni duri) l’articolo di un settimanale al cui interno si parlava di un bacio con Ciacci e di “coppia gay”.

Le dichiarazioni del ragazzo hanno lasciato perplessi molti lettori (e anche il sottoscritto), così Gianmarco ha voluto precisare la sua posizione e chiedere scusa.

Ho parlato personalmente con il ballerino, che mi è sembrato sinceramente dispiaciuto per il messaggio che ha fatto passare con la sua esternazione.

“A Ballando On The Road sono stato benissimo. All’inizio è stata dura perché avevamo pochi giorni per preparare il pezzo, ma Giovanni Ciacci è una persona molto tenace e si è dedicato parecchio, è stato un piacere lavorare con lui e il suo staff. Capisco che la mia reazione alle falsità scritte da un giornale sia stata eccessiva e me ne scuso, ero preso da un momento di rabbia. Ho esagerato soprattutto nel parlare di diffamazione, chiedo scusa, avrei dovuto scrivere mala informazione, ho scritto a caldo dopo aver letto tanti articoli che contenevano falsità. Non sono omofobo, il messaggio che avrei voluto far arrivare partecipando a Ballando con Giò è proprio come un ballerino possa ballare con un altro uomo andando contro ogni pregiudizio, ma ovviamente faceva più rumore scrivere che io e Ciacci siamo una coppia gay.

Quindi mi scuso davvero se i toni sono sembrati intolleranti, ma direi che il fatto che io sia stato da subito felice di ballare con un altro uomo la dice lunga sul fatto che questi pregiudizi e che ogni tipo di omofobia non facciano parte del mio modo di pensare.”