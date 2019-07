Milly Carlucci aveva preso un granchio quando – durante una puntata di Ballando con le Stelle – aveva fatto chiedere scusa a Stefano Oradei per il suo comportamento nei confronti della compagna Veera Kinnunen, definendo il tutto come una gelosia immotivata da dover in qualche modo gestire.

“Ci siamo chiesti come potesse fare la povera Veera a tornare in pista e ad essere una professionista se doveva fare balli asettici per non fare ingelosire?”

Il fatto risale allo scorso maggio, quando Stefano Oradei fu immortalato dai paparazzi di Oggi a litigare con la fidanzata decennale Veera Kinnunen a causa della gelosia nata dal rapporto fra lei e Dani Osvaldo, suo partner di ballo nel talent di Rai Uno.

All’epoca arrivarono pure le scuse in diretta televisiva da parte di Stefano:

“Colgo l’occasione pubblicamente per chiedere scusa a Veera. Gliel’ho fatto in privato da tempo. Chiedo scusa per il mio momento di stanchezza, fragilità, e, quindi, colgo l’occasione perché siamo in famiglia e so che lei è una meravigliosa professionista, come avete detto tutti, non c’è dubbio. Fa il suo lavoro nel migliore dei modi, io ho avuto una leggerezza”.

A distanza di oltre due mesi possiamo benissimo dire che Stefano Oradei c’aveva visto lungo e che Milly Carlucci aveva preso un granchio, dato che il rapporto professionale di Veera e Dani si è trasformato in qualcosa di più e la ballerina ha lasciato dopo 11 anni il suo compagno proprio per mettersi con il noto calciatore.

Ballando con le Stelle ha fatto scoppiare una coppia decennale e ne ha fatta nascere un’altra. Come si comporteranno Veera e Stefano durante la prossima edizione?