Chi vincerà la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle? Gli scommettitori – dopo aver puntato sul vincitore del Grande Fratello e su quello di Amici di Maria De Filippi – hanno puntato i loro soldi sui vip di Milly Carlucci che quest’anno hanno indossato le scarpette.

Il favorito alla vittoria finale secondo i principali siti di scommesse (come Eurobet e Stanleybet) sarebbe il calciatore Dani Osvaldo che balla in coppia con Veera Kinnunen, seguito da Milena Vukotic che balla in coppia con Simone Di Pasquale e Suor Cristina con la sua crew capitanata da Stefano Oradei. Fuori dal podio Ettore Bassi, seguito da Manuela Arcuri, Nunzia Di Girolamo, Angelo Russo e Lasse Matberg.

Se ad Amici il podio degli scommettitori è formato da Alberto, Giordana e Tish e quello del Grande Fratello da Serena, Valentina e Martina, quello di Ballando con le Stelle è Dani, Milena e Cristina.