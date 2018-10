Ballando con le Stelle tornerà a febbraio con la settantaquattresima edizione ed alla corte di Milly Carlucci sono già arrivate numerose proposte.

Quali Vip scenderanno in pista per sfidarsi a colpi di valzer e cha cha cha? Fra i tanti nomi usciti due ragazze si sono auto-candidate: Carlotta Maggiorana ed Ivana Mrazova. La prima è l’attuale Miss Italia in carica (“È il mio show preferito, ricordo che Milly Carlucci prese Cristina Chiabotto come concorrente subito dopo l’elezione a Miss Italia, quindi Milly chiamami!”) mentre la seconda è l’ex gieffina nonché compagna di Luca Onestini. Il suo nome però potrebbe essere in dubbio dato che pare che la Carlucci non ami prendere nel cast volti Mediaset noti per aver partecipato ad un reality.

Oltre loro potrebbe tornare in gara anche Giovanni Ciacci, segnando così un nuovo record: sarebbe l’unico concorrente a partecipare due volte allo show. Il prossimo anno però potrebbe scendere in pista con una ballerina donna.

Ballando con le Stelle, il sogno di Milly Carlucci

Se Giovanni Ciacci, Ivana Mrazova e Carlotta Maggiorana potrebbero entrare nel cast di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi potrebbe essere la prima ballerina per una notte.

“In Rai si mormora che il sogno di Milly Carlucci sia quello di avere Elisa Isoardi nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle – scrive il settimanale Oggi – Elisa cederà al corteggiamento di Milly?”.

