Il re è triste. Gareth Bale, Mr. 100 milioni, l’uomo che fino al 2013 era il giocatore più costoso della storia del calcio, ha smesso di sorridere da tempo, scaricato da Zidane e relegato a riserva nel Real Madrid nonostante le sue doti indiscusse. Questa estate il Napoli ha provato più volte a portarlo al San Paolo, senza successo. Poi sembrava destinato in Cina, ma alla fine del mercato è rimasto alla corte di Florentino Perez dove, però, non riesce a mettersi in mostra. “Non sto giocando felice – ammette il giocatore alla vigilia del match tra il suo Galles e l’Azerbaigian -. Dovrò parlare col Real Madrid e risolvere questa situazione. Sono stato sorpreso dal cambio di rotta sul mio futuro, mi sono concentrato sul fare bene durante il ritiro senza sapere dove sarei andato”.

“Sono un professionista, sono pagato per giocare a calcio – le sue parole dal ritiro con la nazionale – Ovviamente capita di avere alti e bassi e alla gente piace dire quello che vuole. Ma alla fine io so che devo continuare a lavorare duramente in allenamento e fare le cose giuste. I critici? Non li ascolto, perché non sanno davvero di che parlano. Non leggo nulla, non ascolto nessuno. La maggior parte delle persone non conosce né capisce la situazione, quello che scrivono non significa nulla. La scorsa stagione è stata difficile per tutti, mi hanno colpevolizzato più degli altri e non credo sia stato giusto”.

“Solo il Real sa cosa è successo”

Bale assicura di non essere stato troppo condizionato dall’incertezza sul suo futuro. “Ho tenuto la testa bassa, continuando ad allenarmi duramente. Quello che è successo resterà fra me e il club, se volete risposte forse dovreste chiedere al Real”. Tornato al gol col Villarreal dopo un lungo digiuno, il gallese confessa che è stata dura essere stato messo ai margini “ma ricordo di non aver giocato per un anno quando ero al Tottenham con Redknapp. Non è una situazione ideale, ma ci ero già passato e sapevo come gestirla. Si tratta sempre di tenere la testa bassa e lavorare, penso poi che la ricompensa arriva sempre. E oggi sto bene, mi sento più forte che mai”.