“Il Festival viene un po’ tirato per la giacchetta da una parte e dall’altra sia in termini benevoli, a volte anche meno, e allora ci vuole un dirottatore nel senso che, il Direttore già è uno che da la direzione, il dirottatore tenta di fare uno slalom tra tutte queste direzioni che vengono indicate da altri”. Lo ha detto Claudio Baglioni, ospite stasera, in collegamento da Sanremo, di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’. “La nostra speranza è quella di continuare nel solco dell’anno passato per dare importanza e centralità alle canzoni italiane. Che è nello statuto del Festival”, ha aggiunto Baglioni.

