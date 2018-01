Prezzo: EUR 19,90 - EUR 18,90





Di qualità della marca Bag Street. Molto grande scomparto monete con extra rinforzato Pavimento. Totale di 5 grandi scomparti per banconote – tasca con cerniera supplementare – 1 tasca sottile – 4 kredid tkarten scomparti – 1 tasca trasparente per ausweiss o foto – 3 volte chiusura Profi in metallo – Con occhielli per applicazione catena – Colore: Tan o metallo marrone – vera pelle. Trovo – — ulteriori offerte, come per esempio borse, zaini, borsoni da viaggio da donna, portafogli e molto altro nel nostro negozio Amazon. (si prega di ZMOKA in la casella fretta digitare e scegliere tutte le categorie)Professionale taxi portafoglio cameriere portafoglio borsellino portamonete in vera pelle.

Molto grande scomparto monete con extra rinforzato Base per uso quotidiano lavoro.

Caratteristiche: Totale 5 grandi scomparti per banconote, scomparto con zip aggiuntivo – 1 sottile tasca – 4 kredid tkarten scomparti – 1 tasca trasparente per ausweiss o foto – 3 volte – Chiusura professionale in metallo con metallo per applicazione di una catena

Dimensioni circa in centimetri: 18 X 10 X 4 (LxAxP), peso circa 200 grammi

Di Marca Bag Street – presenta di ZMOKA®