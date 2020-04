Promesse di facili e fruttuosi guadagni, false mail di inesistenti broker per rassicurare l’anziano: con questi escamotage un 56enne bolognese, assunto quale badante da un disabile sessantenne reggiano, è riuscito ad azzerare il conto corrente della malcapitata vittima riuscendo, nel tempo, a farsi versare sul suo conto 120.000 euro in contanti con la promessa che avrebbe investito il danaro garantendo al correggese lauti guadagni. Soldi che l’infedele badante ha invece utilizzato per darsi alla bella vita pagandosi cene in vari ristoranti, acquistando costosi capi d’abbigliamento, un’autovettura ma anche sperperandoli nel vizio del gioco. Buona parte dei soldi hanno alimentato il conto corrente di una cittadina bulgara, legata al bolognese da una relazione sentimentale.

Fonte