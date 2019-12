Bad Religion tour 2020: le date e i biglietti dei concerti della storica band punk rock in Italia.

Per festeggiare i loro quarant’anni di carriera, i Bad Religion suoneranno al Bay Fest 2020. Un’ottima notizia per i fan della band di Greg Graffin e Brett Gurewitz che potranno vederli in azione al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina.

Il gruppo, infatti, si esibirà sul palco di questo festival, al fianco di altre importanti band: tra queste, possiamo citare i Circle Jerks che – come il gruppo – suoneranno nel mese di agosto in questi tre giorni di pura musica.

Bad Religion al Bay Fest 2020

I Bad Religion saliranno sul palco del Bay Fest 2020, festeggiando – in contemporanea – anche il loro 40esimo compleanno. La band suonerà nel mese di agosto in questo evento che coinvolgerà anche altre band.

Tra quelle annunciate, ci sono anche i Circle Jerks. Il Festival si svolgerà al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina. Sarà una tre giorni all’insegna del punk che fungerà da perfetta occasione per celebrare il compleanno della brand dell’album Group Sex.

Di seguito American Jesus dei Bad Religion:

Bay Fest 2020: le date del festival

il Bay Fest 2020 si svolgerà nel mese di agosto, precisamente nei giorni 15, 16 e 17. Sarà possibile acquistare i biglietti a partire dal 6 dicembre 2019 su Vivaticket e Mailticket.

Non sappiamo ancora quali altri band saranno presenti sul palco di questa importante manifestazione musicale. Non resta che attendere ancora qualche settimana per avere il tabellone completo di un festival che lo scorso anno ha ospitato, tra gli altri, anche gli Offspring e gli NOFX.

Quel che è certo finora è che dovrebbe trattarsi dell’unica data italiana del 2020 per i Bad Religion.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/badreligion/

