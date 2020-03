Bad Guy di Billie Eilish è il Biggest Global Single del 2019 secondo la IFPI: ecco la top ten pubblicata dall’organizzazione.

Continua a macinare record e a conquistare premi Billie Eilish per il suo 2019 da sogno. La popstar americana ha vinto un altro importante riconoscimento: la sua bad guy è il Biggest Global Single del 2019, la canzone bestseller dell’anno appena terminato.

Lo ha annunciato l’IFPI, l’organizzazione mondiale che rappresenta l’industria discografica, ufficializzando la top ten che vede molte delle hit più importanti degli ultimi mesi.

Billie Eilish: Bad Guy hit bestseller del 2019

Secondo la IFPI è dunque bad guy il brano più venduto e ascoltato del 2019. Il quinto singolo estratto dall’album When We Fall Asleep, Where Do We Go?, il disco di debutto della giovanissima cantante, ha raggiunto la vetta delle classifiche in 15 Paesi in tutto il mondo, vincendo tra l’altro i Grammy come Record of the Year e Song of the Year.

Riconoscimenti importanti, visto che hanno fatto diventare la Eilish la più giovane artista a vincere nella categoria Canzone dell’anno.



La classifica delle canzoni più vendute del 2019 per la IFPI

Al secondo posto in questa speciale graduatoria troviamo Old Town Road di Lil Nas X, il brano nato su TikTok e diventato virale in tutto il mondo. Terza invece la hit estiva di Shawn Mendes e Camila Cabello, Senorita.

Fuori dal podio Sunflower di Post Malone e Swae Lee, seguita da 7 Rings di Ariana Grande. Solo sesta Dance Monkey di Tones and I, diventata virale solo negli ultimi mesi dell’anno. Discorso simile per I Don’t Care di Ed Sheeran e Justin bieber.

All’ottavo posto troviamo una ballata, Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, portata al successo dalla loro romantica performance alla cerimonia degli Oscar 2019. Nono posto per Lewis Capaldi, con la sua hit Someone You Loved, mentre chiude la top ten un brano che, almeno in Italia, è stato meno ascoltato, ovvero Without You di Halsey.

