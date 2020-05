Bad Bunny ha stupito i suoi fan presentandosi in versione drag queen nel video di Yo Perreo Sola. A parte qualche commento poco felice, la reazione del pubblico è stata positiva e il rapper portoricano in una recente intervista rilasciata a Rolling Stone ha svelato come si è avvicinato alla cultura drag. SPOILER: c’entra la Germanotta.

“Ho scritto la canzone dal punto di vista di una donna. Volevo che la cantasse una donna, perché non significa la stessa cosa quando un uomo la canta. Ma a volte mi sento come quella donna che canta la mia canzone. Ho sempre pensato che ci fosse una parte di me molto femminile. A proposito di questo mio lato, devo dire che non mi sono mai sentito così maschile come quando sono diventato una drag queen. Spero che si sia capito che il mio gesto era di supporto a coloro che ne hanno bisogno. Forse non sono gay, ma sono un essere umano a cui importa dei gay. Come ho acquistato familiarità con il mondo drag? Mio cugino veniva a casa mia a provare i suoi mix, mi mostrava le coreografie, erano tutte canzoni di Lady Gaga.

Considerando che ci sono cantanti che con la stessa velocità con cui sventolano bandiere rainbow ai concerti, corrono ai ripari mostrando le fidanzate quando vengono etichettati come “gay”, Bad Bunny invece mi sembra un ottimo esempio di alleato della comunità LGBT. Quindi un applauso a Benito Antonio Martínez Ocasio.

Bad Bunny says he was inspired to do drag by his cousin who would play @ladygaga songs for him: “He explained the choreography to me. They were all Lady Gaga songs.”@sanbenito adds: “I did it to show support to those who need it. I may not be gay, but I’m a human who cares.” pic.twitter.com/OU6wszqXD5

Bad Bunny reveals to @RollingStone that he became familiar with drag by helping his cousin with his drag performance mixes:

“He would come to my house so I could make his mixes. He explained the choreography to me. They were all Lady Gaga songs.” pic.twitter.com/7hKVMxH7wp

— Pop Crave (@PopCrave) May 19, 2020