La reunion dei Backstreet Boys per cantare I Want It That Way nell’ambito del concerto benefico organizzato da Elton John: il video.

Il Coronavirus ha diviso milioni di persone, ma ne ha unite altrettante grazie ai social. È il caso dei Backstreet Boys, che sono stati protagonisti di una reunion virtuale, in streaming, nell’ambito del Living Room Concert for America organizzato da Fox, iHeartRadio ed Elton John.

Nell’occasione, i cinque ex ragazzi hanno regalato ai fan una grande gioia, cantando insieme uno dei loro classici più conosciuti: I Want It That Way.

Reunion Backstreet Boys: I Want It That Way

Nel corso dell’evento benefico organizzato e presentato da Elton John, che ha visto per protagonisti anche artisti del calibro di Dave Grohl, Billie Joe Armstrong, Billie Eilish, Mariah Carey e Alicia Keys, i BB hanno cantato il loro più grande successo un brano datato 1999.

Ecco il video dell’esibizione di Brian, Nick, Kevin, AJ e Howie, diventato rapidamente virale sui social grazie soprattutto ai fan storici dei Backstreet, che da anni attendevano questa reunion completa:

Backstreet Boys: la reunion in streaming

Grazie alla tecnologia di cui oggi possiamo disporre, è stato possibile rivedere insieme i Backstreet Boys anche se tutti e cinque separati dal Coronavirus e dalle distanze immense tra i vari stati degli USA.

Brian Littrell era infatti nel suo salotto di Atlanta, Nick Carter a bordo piscina nella sua splendida villa di Las Vegas, Howie Dorough era invece a Orlando, in Florida. A Los Angeles si trovavano invece gli altri due, A.J. e Kevin Richardson. Insomma, grazie alla loro reunion abbiamo potuto anche fare il giro degli Stati Uniti in pochissimi minuti.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/backstreetboys/

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/backstreetboys/