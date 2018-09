Manca davvero poco alla prima puntata del Grande Fratello Vip 3, lunedì si riaprirà la casa di Cinecittà e sembra che due dei concorrenti si conoscano già molto bene. Francesco Monte e Giulia Salemi sono stati beccati dai paparazzi di Chi in centro a Milano, mentre si salutavano con un bacio ed un abbraccio.

Che i due possano finire nell’armadio di Chechu? Pare di no, sembra infatti che Giulia sia casta da due anni e che non voglia concedersi in tv, perché il suo corpo è “sacro”.

“Giornate intense per Monte. Il ragazzo ha salutato Andrea Iannone. Passano pochi minuti e Monte incrocia anche Giulia Salemi, sua collega al Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 24 settembre su Canale 5. Alla Salemi tempo fa era stato attribuito un flirt proprio con Iannone. Oggi, dice lei, è casta da due anni e non cederà agli istinti della carne in tv, perché il suo corpo è sacro. Quindi solo un bacio, perché lei è casta.”

Io non so se tra i due ci sia una simpatia, solo amicizia o qualcosa di più, ma se mai Francesco dovesse provarci, cara Giulietta…



Possibili flirt a parte, la cosa più bella della partecipazione di Giulia al GF Vip è che vedremo Fariba fissa in studio…