Sarà Baby K la madrina del Milano Pride 2019, dopo il ‘caso Caterina Balivo’. Con lei saranno ospiti della manifestazione anche Levante e Bianca Atzei.

Fuori Caterina Balivo, dentro Baby K, Levante e Bianca Atzei! Il Milano Pride non lascia ma… triplica la propria offerta, puntando forte sulla musica.

La nuova ‘madrina’ dell’evento è infatti proprio la pop-rapper più amata d’Italia, una delle regine dell’estate grazie a hit come Roma-Bangkok ma anche come la freschissima Playa, pronta a diventare il tormentone di questo 2019.

Milano Pride 2019: gli ospiti

Baby K si esibirà sul palco del Milano Pride durante la sfilata del 29 giugno a partire dalle 18. A confermarlo è stata la stessa artista nativa di Singapore con un videomessaggio sull’account ufficiale social della manifestazione.

“Non vedo l’ora di festeggiare con voi“, afferma la cantante, con un bel sorriso stampato sul volto, prima di sventolare una bandierina arcobaleno.

Per quanto riguarda gli ospiti musicali, oltre a Baby K ci saranno anche due artiste molto amate in Italia: la cantautrice Levante, tornata da poco con il singolo Andrà tutto bene, e la grande Bianca Atzei, che di recente ha lanciato il singolo La mia bocca.

Baby K

Milano Pride: il ‘caso Balivo’

Baby K ha preso in un certo senso il posto che avrebbe dovuto essere di Caterina Balivo, estromessa negli scorsi giorni per una serie di polemiche per delle dichiarazioni controverse. La conduttrice aveva infatti parlato di Ricky Martin definendolo “bono, pure se fr***o“.

Non sono servite le scuse della Balivo, che aveva spiegato ai microfoni del Corriere della Sera che si trattava di una serata tra amici in cui si scherzava senza prendersi sul serio. Le sue parole sarebbero dunque state decontestualizzate e strumentalizzate per estrometterla dalla manifestazione.

Un vero smacco per uno dei volti noti dello spettacolo che da anni fa della propria battaglia per i diritti all’amore senza limiti di genere uno dei propri cavalli di battaglia.

Di seguito il video di Baby K che dà appuntamento ai propri fan: