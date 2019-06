Baby K ieri sera ha tenuto su Instagram una diretta in cui ha interagito con alcuni fan che hanno fatto richiesta. Il motivo? Promuovere un po’ Playa, il suo ultimo singolo, in attesa dell’uscita del videoclip ufficiale.

In questo periodo sono infatti stati pubblicati molti tormentoni estivi ed iTunes impazza fra Ostia Lido di J-Ax, Buona (Cattiva) Sorte di Tiziano Ferro, Dove e Quando di Benji e Fedi, Calipso di Charlie Charles feat. Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra, Maradona Y Pelè dei TheGiornalisti ed ovviamente Jambo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Playa di Baby K; per questo motivo il fan in questione che si è collegato in diretta con la rapper ha fatto un po’ di confusione.

Il ragazzo – visibilmente emozionato – ha chiesto a Baby K quando sarebbe uscito il suo nuovo singolo e quando la cantante gli ha ricordato che in realtà era già uscito, il ragazzo ha esclamato: “Ah già, è vero, Jambo!“. Epica la risposta di Claudia: “Ma che caz*o stai a dì?! Menomale sei un fan!“.

Insomma, non me ne vogliano J-Ax ed i TheGiornalisti, ma ad oggi i tormentoni italiani sono proprio Jambo e Playa. Voi quale preferite?