di Sibilla Bertollini

“Premesso che sulla proposta di legge l’Autorità garante esprimerà il proprio parere come previsto dalla legge istitutiva, in termini generali va sin d’ora sottolineato che la precocità di comportamenti così detti criminali non si contrasta anticipando l’età dell’imputabilità, ma piuttosto ricostruendo reti educative e intervenendo a sopperirle dove mancano”. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano commenta così all’AdnKronos la proposta di legge per contrastare il fenomeno delle baby gang che la Lega ha depositato, firmata da tutti i deputati del Carroccio in Commissione Giustizia alla Camera. Tra le misure proposte anche quella di abbassare il limite dell’imputabilità da 14 a 12 anni.

Fonte