Allenamenti e sudore per inseguire il sogno di diventare calciatore. Ma ogni volta che c’è una partita di campionato da giocare, l’allenatore lo esclude dai convocati. A soli 6 anni. Stanca di vedere il figlio rimanerci male ogni volta, Virginia, sua madre, di Torre del Greco, ha deciso di inscenare una plateale protesta e di affiggere striscioni all’esterno del centro sportivo in cui ogni giorno la donna accompagna il piccolo a fare gli allenamenti.

“Dov’è Mancini?” si chiede la donna, citando l’allenatore della Nazionale italiana di calcio per accendere il livello di attenzione su una vicenda che si trascina ormai da mesi. Con un altro striscione, poi, Virginia rincara la dose: “Vergogna. Escludere un bambino da una squadra perché ritenuto poco capace” recita la scritta affissa all’esterno della scuola calcio, in cui la donna rimarca “il silenzio di tutti, l’indifferenza, l’omertà”. Una vicenda raccontata dal quotidiano ” Metropolis”.

Il piccolo si reca ogni lunedì alla scuola calcio di Torre del Greco, corre e si allena insieme ai compagni, ma al momento delle convocazioni viene puntualmente escluso. Cinque giorni trascorsi a fare ripetute, passaggi, tiri in porta, poi il venerdì ogni volta un copione che si ripete: non c’è posto per lui per la partita di campionato. Il motivo? Non è ritenuto all’altezza dei compagni. Una sequenza di esclusioni che ha generato amarezza e delusione nel bambino. La madre, tra l’altro, paga ogni mese la retta alla scuola calcio per gli allenamenti. Una quota che evidentemente non basta a garantire al suo piccolo almeno la convocazione.

“Mio figlio non ha problemi motori. Ma cosa sarebbe stato se invece avesse presentato degli handicap? ” si chiede la mamma del bambino. La passione per il Napoli, la sua squadra del cuore, lo ha indotto a unirsi agli altri suoi 8 amici che frequentano la scuola calcio di Torre del Greco, con un sogno nel cassetto: diventare calciatore e indossare un giorno la maglia azzurra al San Paolo. Gli occhi raggianti nell’inseguire il pallone e calciarlo verso la porta tuttavia hanno lasciato il posto allo sguardo deluso.

Troppe esclusioni, troppi bocconi amari. L’ennesimo venerdì ad attendere una convocazione che non arriva mai. Al sabato per lui c’è spazio solo in tribuna. ” Ho voluto richiamare l’attenzione dei dirigenti e degli altri genitori, – spiega la madre – anche perché sono stanca dei silenzi attorno a questa vicenda, che ritengo ingiustificabile se rapportata all’età dei ragazzini”.