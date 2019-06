Dopo lo scivolone contro la Polonia l’Italia Under 21 si risolleva e batte 3-1 il Belgio ma nonostante il successo la qualificazione alle semifinali degli Europei di categoria che valgono il pass per i Giochi olimpici del 2020 è appesa a un filo. Gli azzurrini di Luigi Di Biagio chiudono infatti al secondo posto il girone A dietro alla Spagna che si impone 5-0 sulla Polonia. La qualificazione dell’Italia resta in bilico, per sapere se sarà ripescata come migliore seconda si dovrà attendere la chiusura della fase a gironi che avverrà lunedì sera con la sfida tra Francia e Romania nel girone C.

