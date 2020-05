Per la riapertura delle scuole a settembre, “ribadisco che, come ho già avuto modo di precisare, l’ipotesi di una ‘didattica mista’, per la scuola secondaria, fondata sull’integrazione della didattica tradizionale con quella a distanza rappresenta solo una delle possibili idee allo studio, vagliata e decisa già in altri Paesi europei”. Lo ha affermato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante il Question Time, precisando che “sono al vaglio del Comitato da me nominato molteplici soluzioni finalizzate a contemperare diverse esigenze come: le varie fasce d’età degli studenti, lo stato delle strutture scolastiche, la specificità delle diverse realtà territoriali, oltre, naturalmente, al livello della minaccia di contagio”.

Fonte