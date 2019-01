Nuova puntata dei drammi di Azealia Banks. Questa volta la rapper americana è stata cacciata da un aereo dopo aver litigato con una delle hostess della Aer Lingus (la Banks si trovava a Londra e doveva volare fino a Dublino, dove avrebbe dovuto tenere un concerto).

Azealia ovviamente sostiene che sia tutta colpa di quella ‘str**nza irlandese della hostess’. Subito dopo essere stata invitata a lasciare l’aereo, la rapper si è messa a piangere ed ha registrato dei video, nei quali ha spiegato tutto ai follower.

“Ogni volta che vengo nel Regno Unito, fanno sempre un po’ di casino queste compagnie aeree. Fanno sempre casini con me. Stavo prendendo le mie borse, mentre la signora mi faceva delle domande. Stavo cercando di trovare il mio passaporto perché non avevo le risposte e lei mi stava fissando. Io le ho detto. ‘Non fissarmi’.

Lei è andata dal Capitano dell’aereo e gli ha detto delle bugie. Quella donna dice che le ho detto ‘ti ordino di non fissarmi’. ” Vengo da New York, non uso quel gergo. Poi si sono messi intorno a me come se fossi una specie di animale e poi hanno detto ‘abbiamo un problema’. Quindi sono scesa dall’aereo.

Ho lavorato troppo duramente nella mia vita per essere maltrattata da una brutta str**za irlandese. Ci sono delle brutte donne irlandesi qui. Tutti questi f**tuti uomini della sicurezza mi hanno trattata come un animale selvatico. Hanno fatto del loro meglio per mandarmi fuori di testa.

Probabilmente andrò a Dublino guidando o prenderò una nave o qualsiasi altra cosa “.